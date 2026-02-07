Опубликовано видео с моментом взрыва петарды в руках мальчика в Люберцах

Взрыв петарды в руках мальчика в подмосковных Люберцах попал на видеокамеры уличного наблюдения, кадры опубликовал Telegram-канал региональной прокуратуры.

Все произошло в считанные секунды. Мальчик взял пиротехническое изделие в руки и через пару мгновений раздался взрыв, юноша в страхе убежал. Впоследствии медики доставили его в больницу, взрывом 16-летнему пациенту оторвало палец.

Подростку из Подмосковья оторвало пальцы петардой

По одной из версий, мальчик нашел петарду у мусорных баков. Также не исключается, что пиротехнику он принес сам. СК возбудил уголовное дело по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".