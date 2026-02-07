В Подмосковье подросток лишился пальцев после взрыва петарды. Мальчик поднял ее, когда выносил мусор, пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в субботу, 7 февраля, на улице Владлена Татарского в Люберцах.

По данным канала, подросток подобрал петарду с земли, после чего та взорвалась прямо у него в руке.

Медики госпитализировали пострадавшего, осмотрели руку и приняли решение об ампутации нескольких пальцев. На месте работают следователи.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года в Люберцах у подростка в руках взорвалась петарда. Ребенок получил открытый перелом большого пальца правой руки со смещением и ожог первой степени обеих кистей.

