Подростку из Подмосковья оторвало пальцы петардой

Подростку из Подмосковья оторвало петардой пальцы. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщил Telegram-канал «112».

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел на улице Владлена Татарского в Люберцах. Уточняется, что юноша поднял с земли петарду, после чего она взорвалась у него в руке.

Мальчика доставили в больницу — несколько пальцев пришлось ампутировать. На месте работают следователи, сообщается в публикации.

1 февраля подмосковном Пушкине нашли муляж денежных купюр, в котором спрятана взрывчатка.

Подобные ситуации уже происходили в прошлом году. Например, в ноябре 10-летний Глеб пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства в Красногорске. Мальчику оторвало пальцы на правой руке, когда он поднял 10-рублевую купюру на Пионерской улице. Под ней находилось СВУ, начиненное тротилом.