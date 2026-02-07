Московская пенсионерка отдала мошенникам 15 миллионов рублей ради "спасения" сбережений

Телефонные мошенники выманили у московской пенсионерки более 15 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

73-летней женщине позвонили аферисты от имени правоохранительных органов. Ей сообщили, что выявлена её причастность к переводу денежных средств за границу и предупредили о возбуждении уголовного дела.

Затем напуганной пенсионерке предложили спасти все её сбережения, передав их в уполномоченные органы. Москвичка сняла деньги в банке в иностранной валюте и рублях, продала коллекционные монеты, после чего в течение нескольких дней передавала деньги курьерам, которые представлялись сотрудниками спецслужб.

Общий ущерб превысил 15 миллионов рублей. Полиция ищет всех причастных к этой афере.