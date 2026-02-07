Стало известно, насколько сократилась доля переходящих в 10-й класс школьников

В России происходит заметный сдвиг в образовательных траекториях выпускников основной школы. Согласно данным ежегодного сборника «Индикаторы образования» Высшей школы экономики, доля девятиклассников, переходящих в 10-й класс, достигла исторического минимума за последние четверть века. В 2024 году продолжение учёбы в школе выбрали лишь 43% выпускников 9-х классов, тогда как в 2000 году этот показатель составлял 68%. За четыре года (с 2020 по 2024 год) доля таких школьников сократилась на 4%, пишет РБК.

При этом общее число десятиклассников даже немного увеличилось, что объясняется общим ростом численности учащихся. Но статистика чётко фиксирует изменение предпочтений: всё больше выпускников основной школы предпочитают не получать полное среднее образование, а сразу поступать в колледжи и техникумы. В 2024 году разница между числом поступивших в 10-й класс (708,2 тыс.) и на программы подготовки специалистов среднего звена (695,6 тыс.) стала минимальной за 25 лет. Ещё 158,5 тыс. человек выбрали программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

Авторы исследования отмечают, что выбор в пользу 10-го класса по-прежнему связан преимущественно с намерением в дальнейшем поступать в вуз. Рост популярности программ СПО (среднего профессионального образования) для специалистов среднего звена (с 37% в 2020 до 42% в 2024 году) отражает запрос на более раннюю профессиональную специализацию. При этом интерес к рабочим специальностям (программам подготовки рабочих и служащих) остаётся стабильно низким — около 10% выпускников на протяжении последних четырёх лет. Около 6% выпускников основной школы в 2024 году вышли на рынок труда сразу после получения аттестата. Эти тенденции указывают на перестройку всей системы постшкольного образования в стране.