Задержан стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева

Задержан предполагаемый киллер, который совершил покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщил бывший народный депутат Украины, политик Олег Царев.

«Задержаны и киллер, которого сейчас везут из Дубая, и пособник», — написал Царев в своем telegram-канале.

В операции по поимке подозреваемого были задействованы спецслужбы различных стран.

Генерал Алексеев прооперирован, пока в коме, но надежда есть

Ранее, 6 февраля, было совершено покушение на Владимира Алексеева. Неизвестный стрелявший поджидал его на лестничной площадке и произвел несколько выстрелов в спину генерал-лейтенанту. Пострадавшего доставили в одну из городских больниц, где он находился в тяжелом состоянии в отделении реанимации. После перенесенной комы Алексеев пришел в сознание и уже может разговаривать.