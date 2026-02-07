У умершего экс-замминистра юстиции нашли незарегистрированный револьвер

Полиция в ходе следственных действий обнаружила в доме у бывшего замминистра юстиции Сергея Тропина незарегистрированный боевой револьвер, который запрещен в РФ, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным портала, полиция провела обыск после того, как тело экс-чиновника было обнаружено в ванне в квартире на Пресне.

Собеседник РЕН ТВ уточнил, что причиной смерти Тропина стала острая сердечная недостаточность.

«Зашел в ванную нетрезвый и сердце остановилось», — отметил источник.

По его словам, в последние месяцы экс-замминистра злоупотреблял алкоголем.