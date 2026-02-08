Люди погибли на заводе во время взрыва

В результате взрыва на производственном предприятии в центральной части Китая погибли семь человек. Об этом сообщает издание Sohu.

Инцидент произошёл 7 февраля в уезде Шаньинь городского округа Шуочжоу в провинции Шаньси. После взрыва были оперативно начаты поисково-спасательные работы.

Сначала под завалами обнаружили пять человек без признаков жизни. После расширения зоны поиска были найдены тела ещё двух жертв. На данный момент один человек продолжает числиться пропавшим без вести.