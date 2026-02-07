Сухогруз с удобрениями застрял в Финском заливе

Сухогруз с минеральными удобрениями, направлявшийся в Данию, сел на мель в Финском заливе, пострадавших нет, пишет пресс-служба ГУМЧС по Ленинградской области в Telegram-канале.

По данным ведомство, сухогруз Sfera направлялся из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в порт Скаген (Дания) с грузом минеральных удобрений (72 000 тонн).

На борту находится экипаж из 22 человек. Никто из моряков не пострадал, судно также не получило повреждений.

Экипаж предпринимает попытки самостоятельно снять судно с мели.

В МЧС подчеркнули, что розлива нефтепродуктов не зафиксировано, инцидент не повлиял на график движения других судов.

Ситуация находится на контроле экстренных служб. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

В Каспийском море у Махачкалы сел на мель иранский сухогруз

Ранее сообщалось, что сухогруз Happy Aras под флагом Вануату, следовавший из болгарского порта Варна в Новороссийск, сел на мель в районе мыса Железный Рог неподалеку от Тамани. На борту судна находились 11 человек. Экипаж запросил эвакуацию.