Владелец похоронного бюро приговорен за надругательство над 189 телами

Владелец похоронного бюро в американском штате Колорадо приговорен к 40 годам тюрьмы за надругательство над 189 телами. Джон Холлфорд, осужденный судом и охарактеризованный как «монстр», прятал разлагающиеся тела и раздавал скорбящим семьям фальшивый прах.

Глава похоронного бюро в Колорадо, который в течение четырех лет прятал в здании 189 разлагающихся тел и раздавал скорбящим семьям поддельный прах, был приговорен в пятницу к 40 годам заключения в тюрьме штата, сообщает Associated Press.

Во время слушания по вынесению приговора родственники покойных рассказали судье Эрику Бентли, что с тех пор, как они узнали о том, что случилось с их близкими, им постоянно снятся кошмары о разлагающейся плоти и личинках.

Пострадавшие родственники назвали подсудимого Джона Холлфорда “монстром” и призвали судью приговорить его к максимальному сроку в 50 лет, отмечает Associated Press.

Судья Бентли сказал Холлфорду, что он причинил “невыразимый и непостижимый” вред.

“Я лично убежден, что каждый из нас, каждый человек по своей сути добр, но мы живем в мире, который каждый день проверяет это убеждение на прочность, и, мистер Холлфорд, ваши преступления проверяют это убеждение”, - сказал Бентли.

Холлфорд извинился перед судом и сказал, что будет сожалеть о своих действиях всю оставшуюся жизнь.

“У меня было столько возможностей положить всему конец и уйти, но я этого не сделал, - каялся подсудимый. - Мои ошибки будут звучать эхом в течение жизни целого поколения. Все, что я делал, было неправильно”.

Адвокат Холлфорда безуспешно добивался 30-летнего тюремного заключения для своего клиента, утверждая, что его деяния не было насильственным преступлением, и у его подзащитного прежде не было судимостей, указывает Associated Press.

Приговор его бывшей жене Кэри Холлфорд, совладелице похоронного бюро Return to Nature, должен быть вынесен 24 апреля. Ей грозит от 25 до 35 лет тюремного заключения.

В декабре оба супруга признали себя виновными почти по 200 пунктам обвинения в надругательстве над трупами в соответствии с соглашением с прокуратурой.

Согласно судебным документам, в течение многих лет, пока они прятали тела покойников, Холлфорды расточительно тратили деньги. Это включало покупку внедорожника GMC Yukon и роскошного автомобиля Infiniti стоимостью более 120 тысяч долларов вместе взятых, а также приобретение 31 000 долларов в криптовалюте, дорогих товаров из таких магазинов, как Gucci и Tiffany, и лазерной отделки кузова.

“Очевидно, что это преступление совершено на почве жадности”, - заявила прокурор Шелби Кроу.

По словам Кроу, Холлфорды требовали более 1200 долларов с каждого клиента, а денег, которые криминальная пара потратила на предметы роскоши, хватило бы на многократную кремацию всех тел.

Холлфорды также признали себя виновными по федеральным обвинениям в мошенничестве после того, как прокуратура заявила, что они обманом выманили у правительства почти 900 000 долларов помощи малому бизнесу в эпоху пандемии. Джон Холлфорд был приговорен к 20 годам тюремного заключения по этому делу, и приговор Кэри Холлфорд еще не вынесен.

Соглашение о признании вины по делу о надругательстве над трупами предусматривает, что тюремный срок штата должен отбываться одновременно с федеральным приговором, указывает Associated Press.

Одним из членов семьи, выступавших на слушании, была Келли Маккин, останками матери которой занималось похоронное бюро "Возвращение к природе".

“Я дочь, с матерью которой обошлись как со вчерашним мусором и выбросили на свалку, где она осталась гнить вместе с сотнями других, - сказала Келли Маккин. - У меня разбито сердце, и я каждый день прошу Бога о милости”.

Пока она и другие люди говорили о своем горе, Джон Холлфорд сидел за столом справа от них, одетый в оранжевую тюремную форму и смотревший прямо перед собой. Деревянные скамьи в зале суда были заполнены родственниками покойных, а также журналистами.

Холлфорды хранили тела в здании в небольшом городке Пенроуз, к югу от Колорадо-Спрингс, с 2019 по 2023 год, когда следователи отреагировали на сообщения о зловонии, исходившем из здания, сообщает Associated Press.

По всему зданию были обнаружены тела, некоторые из них были сложены друг на друга, а полы, по словам следователей, были покрыты жуками и жидкостью от разложения. Останки – включая взрослых, младенцев и зародышей – хранились при комнатной температуре.

Тела пришлось опознавать в течение нескольких месяцев с помощью отпечатков пальцев, ДНК и других методов.

Следователи полагают, что Холлфорды под видом праха якобы кремированных тел выдавали семьям сухой бетон, похожий на пепел.

После того, как семьи узнали, что то, что они получили, а затем похоронили или сохранили дома, на самом деле не было останками их близких, многие сказали, что это помогло им избавиться от чувства скорби, в то время как другим снились кошмары и они боролись с чувством вины.

По словам агента ФБР Эндрю Коэна, одно из найденных тел принадлежало бывшему армейскому сержанту первого класса, который, как предполагалось, был похоронен на кладбище ветеранов. По его словам, когда следователи эксгумировали деревянный гроб на кладбище, они обнаружили внутри останки человека другого пола. Ветеран, личность которого не была установлена в суде, позже был похоронен со всеми воинскими почестями на национальном кладбище Пайкс-Пик.

Разоблачения в связи с жестоким обращением с трупами подтолкнули к внесению изменений в правила работы похоронных бюро штата Колорадо. В мае 2024 года законодатели приняли законопроект, который наделяет регулирующие органы большими полномочиями в отношении похоронных бюро и требует регулярной проверки объектов, в том числе после закрытия одного из них.