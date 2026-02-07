Беспилотник атаковал легковушку в Белгородской области, есть пострадавший

В Волоконовском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Погромец, где дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате удара пострадал водитель машины.

Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в Волоконовскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи бригада скорой доставила его в Валуйскую ЦРБ. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и ушиб плеча. Как уточнил губернатор, пострадавшему оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Легковой автомобиль также получил повреждения.

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали почти 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. По информации ведомства, единичные цели нейтрализовали в Липецкой области и над акваторией Черного моря. В Белгородской области сбили 10 дронов, в Брянской области — 26.

Ранее десятки жилых домов в Брянской области получили повреждения в результате атаки ВСУ.