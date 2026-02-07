Полиция начала расследование смерти экс-гитариста известной группы

Полиция Великобритании начала расследование обстоятельств смерти бывшего гитариста и клавишника культовой рок-группы The Cure Перри Бэмоунта.

Музыкант скончался в конце декабря 2025 года в возрасте 65 лет после непродолжительной болезни. Как сообщает издание The Sun со ссылкой на источники, несмотря на наличие у Бэмоунта диагноза, один из членов семьи выразил обеспокоенность информацией, полученной после его смерти, что и привело к обращению в полицию и к коронеру.

Правоохранительные органы подтвердили факт расследования, уточнив, что смерть в настоящее время рассматривается как «необъяснимая», но «не вызывающая подозрений». Однако вдова музыканта, Донна Бэмоунт, резко раскритиковала это решение, назвав расследование «ерундой». В своём заявлении изданию она подчеркнула, что не поддерживает контактов с полицией, и сообщила, что врачи официально подтвердили причиной смерти рак кишечника в терминальной стадии.

Перри Бэмоунт был ключевым участником The Cure в период с 1978 по 1989 год, внеся значительный вклад в звучание группы на её классических альбомах. Основанная в 1976 году, The Cure стала одной из самых влиятельных рок-групп мира, продав более 30 миллионов копий своих 14 студийных альбомов.

Расследование полиции, по всей видимости, направлено на снятие всех возможных вопросов и формальное закрытие дела, несмотря на позицию семьи, считающей его излишним.