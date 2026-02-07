Россияне массово отравились в отеле Таиланда

Российские туристы массово отравились в одной из отелей Таиланда. За последние две недели заболели как минимум 19 человек, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в отеле MBC Condotel на Пхукете. Отдыхающая там жительница Воронежа заявила, что только в ее группе симптомы проявились у шести туристов. По словам пострадавшей, на следующий день после прилета у нее и ее подруги начались резкие боли в животе и тошнота.

На недомогание с такими же симптомами пожаловалась мать с пятилетним сыном. Позже тошнота и диарея возникли у восьмилетней дочери женщины, а также еще у одного 50-летнего россиянина, который прилетел на остров одновременно с ними.

Пострадавшие рассказали, что болезнь протекает тяжело и долго. Медики назначили им азитромицин и амоксиклав — эти лекарства обычно используют при бактериальной инфекции. Туристы предполагают, что источником заражения могла стать вода из-под крана.

Ранее две россиянки отравились тухлым том-ямом в ресторане тайского курорта Пхукет.