Рыбак замерз насмерть на льду на Сахалине

Тело замерзшего во время метели рыбака обнаружили на льду в районе села Стародубское на Сахалине. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Несмотря на метель, практически нулевую видимость, предупреждение о циклоне и сохраняющуюся опасность выхода на лед, рыбаки продолжают подледный лов. Накануне спасатели вывели к берегу в Долинском районе две группы любителей зимней рыбалки, потерявшихся во время снежной бури.

В пятницу юг Сахалина оказался под воздействием циклона со снегом и сильным ветром. Между населенными пунктами остановили движение пассажирских автобусов, перекрыли ряд дорог. В регионе не работает паромная переправа Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалин), связывающая остров с материком, перенесены авиарейсы, школьников перевели на дистанционное обучение.

— Мужчину без признаков жизни обнаружили сегодня на льду рыбаки, — цитирует спасателей ТАСС.

