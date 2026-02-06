Телезвезду нашли на заправке под наркотиками, без зубов и без пальцев

Дочку бывшей звезды реалити-шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж» Линн Кертин Алексу нашли на заправке в Ланкастере (штат Калифорния, США). Об этом пишет Daily Mail.

© Газета.Ru

У 33-летней Алексы, которая также была участницей шоу, по свидетельствам очевидцев, отсутствовали некоторые зубы и два пальца на руках. Предположительно, телезвезда находилась под действием наркотиков.

«С тех пор, как я переехала сюда, со мной случилось много плохого. На самом деле это небезопасное место», — сказала женщина, выразив надежду, что сможет вернуться домой.

По словам Алексы, когда она уехала из округа Ориндж, то попала в плохую компанию и начала употреблять героин и фентанил.

«Но я употребляю наркотики не так часто, как раньше. Раньше я употребляла много, а теперь гораздо меньше», — заверила она.

Алекса добавила, что ее родители живут в Сан-Диего отказались оказывать ей финансовую поддержку, пока она не завяжет с наркотиками. Кроме того, добавила женщина, недавно ее изнасиловали — нападавший человек якобы заковал ее в наручники и два часа не выпускал из своего дома.

«Я пыталась разбить окно головой, но не смогла, и он закрыл мне рот и нос», — рассказывает Алекса.

