Экс-замминистра юстиции России утонул в ванне

Бывший заместитель министра юстиции России Сергей Тропин, предварительно, якобы утонул в ванне в своей квартире в Москве. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщил 112 со ссылкой на осведомленный источник.

— Инцидент произошел в Москве, в квартире Тропина на Пресне. Его тело обнаружили в ванне. Сергея Тропина назначили на пост заместителя Министра юстиции в 1996 году, — передает Telegram-канал.

29 декабря 2025 года скончался бывший министр сельского хозяйства Свердловской области Артем Бахтерев — на тот момент ему было 38 лет. Он занимал эту должность около двух лет, после чего в 2023 году написал заявление об уходе по собственному желанию.

«В такое говно его вляпали». Что политики и военкоры говорят о самоубийстве Старовойта?

7 июля того же года бывший министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой дома в подмосковном Одинцовском городском округе. Рядом с телом чиновника нашли огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства могла быть связана с возможным уголовным делом. «Вечерняя Москва» рассказала о смерти Старовойта и его карьере.