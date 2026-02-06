Запорожская область частично обесточена
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что вечером пятницы в шести округах и части двух горокругов произошло временное отключение электричества.
По данным Балицкого, отключения зафиксированы в Приазовском, Куйбышевском, Васильевском, Токмакском, Акимовском и Приморском округах, а также части районов горокругов Бердянск и Мелитополь.
В настоящий момент специалисты работают над устранением аварийной ситуации, все службы приведены в режим повышенной готовности.
- Они уже приступили к работе с оборудованием, проводят планомерную проверку всех систем для выявления и устранения причины аварии, - уточнил Балицкий.