Запорожская область частично обесточена

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что вечером пятницы в шести округах и части двух горокругов произошло временное отключение электричества.

По данным Балицкого, отключения зафиксированы в Приазовском, Куйбышевском, Васильевском, Токмакском, Акимовском и Приморском округах, а также части районов горокругов Бердянск и Мелитополь.

В настоящий момент специалисты работают над устранением аварийной ситуации, все службы приведены в режим повышенной готовности.