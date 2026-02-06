Раскрыта истинная причина смерти россиянки в Египте

Смерть российской туристки в египетском Шарм-эш-Шейхе наступила в результате онкологического заболевания и патологии печени. Об этом сообщил источник в одной из местных больниц.

«Туристка из России в возрасте 69 лет умерла в больнице Шарм-эш-Шейха из-за рака и болезни печени спустя 12 дней после поступления на лечение», — заявил источник.

Его слова передает РИА Новости.

Российская туристка умерла в муках после ужина на отдыхе в Египте

Ранее 69‑летняя гражданка России была госпитализирована после ужина в ресторане отеля в Шарм-эш-Шейхе и умерла спустя 12 дней. Роспотребнадзор сообщил, что направил запросы в министерство здравоохранения Египта и в АТОР в связи с гибелью российской туристки.