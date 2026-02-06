В детсаду, где дети отравились угарным газом, нашли многочисленные нарушения

Работа частного детского сада в селе Параул в Дагестане, где дети отравились угарным газом, приостановили из-за многочисленных нарушений. Об этом пишет Mash Gor.

© Московский Комсомолец

Ранее сообщалось, что 2 февраля десять малышей в возрасте от 2 до 6 лет попали в больницу, один из них был в тяжелом состоянии.

Оказалось, что здание подключили к газу незаконно, а причиной отравления стала отопительная горелка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Роспотребнадзор выяснил, что садике 1 февраля устанавливали новый газовый котел. Экспертиза показала превышение нормы по этилбензолу в помещениях и даже питьевой воде. Выявлены также и другие нарушения санпиннорм и правил питания.