Преступники вымогали миллион рублей у известного российского диджея

Суд в Волгограде отправил в СИЗО одного из обвиняемых в вымогательстве миллиона рублей на полтора месяца.

© Московский Комсомолец

По версии следствия, мужчина — один из трех участников преступной группы, которые требовали миллион рублей известного в городе диджея. В случае отказа они обещали жестоко избить знакомую потерпевшего. Об этом пишет V1.RU.

Следователи доказали, что женщина была в сговоре с преступниками и была осведомлена обо всем происходящем.

Ранее двое подозреваемых по этому делу по решению суда уже были отправлены в СИЗО. Третий участник на суде заявил, что с двумя фигурантами дела знаком, но никакой преступной группы с ними не организовывал, и к вымогательству непричастен.

Он также собирался заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону проведения СВО, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в городе-спутнике Волгограда — Волжском 19-летняя девушка попыталась сбежать к парню через окно и выпала с высоты 4-го этажа.