Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

В Санкт-Петербурге раскрыли торговлю человеческими органами в Александровской больнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержан заведующий патолого-анатомическим отделением и учредитель коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело по статьям о взяточничестве и превышении должностных полномочий.

По данным СК, предприниматель уговорил медика продавать ему невостребованные тела для изъятия внутренних органов и костных тканей. Заведующий получил не менее 500 тысяч рублей.

Во время обысков по месту работы фигурантов обнаружены человеческие останки. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области руководителю и нескольким сотрудникам Таганрогского отделения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» предъявлено обвинение в систематическом вымогательстве взяток.