Сын напал с ножом на мать и отчима в подмосковном поселке

Сын напал с ножом на мать и отчима после ссоры с ними в квартире дома в подмосковном поселке Большое Руново. В итоге пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлены и госпитализированы мужчина и женщина 1961 и 1955 годов рождения.Полицейскими предварительно установлено, что в квартире одного из домов, расположенных в поселке Большое Руново, между родителями и их сыном произошла ссора, в ходе которой последний нанес им ножевые ранения, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нападевшего. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после того, как жительница подмосковного Воскресенска напала с ножом на соседку, попросившую ее не шуметь в ночное время. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Правоохранители задержали подозреваемую и доставили ее в отдел полиции.