Арестована экс-супруга российского миллиардера

Истринский городской суд отправил под стражу бывшую жену топ-менеджера «Альфа-банка» Александра Галицкого Алию по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области

— Истринский суд заключил под стражу Галицкую А. Ж., подозреваемую в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа. Суд избрал Галицкой А. Ж. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 03.04.2026, — рассказали в официальном Telegram-канале пресс-службы инстанций.

В середине октября прошлого года суд в Москве арестовал имущество самого бывшего топ-менеджера «Альфа-Банка» Александра Галицкого на 435 миллионов рублей. Это произошло в рамках иска его бывшей жены о разделе имущества.

Ранее мужчина сам подал иск к экс-супруге и потребовал алименты на детей, которых он похитил после развода и увез в другую страну.

Кто такой Александр Галицкий, кем он был в «Альфа-Банке» и почему судится с бывшей женой — в отдельном материале «Вечерней Москвы».