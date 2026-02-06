Появились новые подробности о резонансном преступлении, совершенном неизвестным в пятницу утром. Речь идет о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева - первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ).

Киллер проник в подъезд под видом курьера доставки пищи. И спрятался на 25-м этаже - на этаж выше, чем проживает генерал. Когда военачальник около 7 утра вышел из квартиры и нажал кнопку вызова лифта (внизу его ждал служебный автомобиль), киллер спустился и начал стрелять. Генерал сразу не упал, а даже смог оказать сопротивление, что, по некоторым сведениям, и спасло ему жизнь.

Генерал получил пулевые ранения в руку, ногу и последнее в грудь, когда бросился на нападавшего с целью его разоружить.

На лестничной площадке было очень много крови. Скорая, которую вызвали соседи, приехала оперативно.

"Операция прошла успешно", - сообщил политик Олег Царев, уточнив, что хорошо знает генерала Алексеева. "Пока Владимир Степанович в коме, но надежда есть", - добавил он.

У следствия есть данные с видеокамер. По ним устанавливают путь отхода киллера. Разыскивается мужчина 30-40 лет на вид, среднего роста.

Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

Владимир Алексеев стал уже четвертым генерал-лейтенантом за последний год с небольшим, на которых совершено покушение. Трое генералов погибли. В их случае заказчиками преступлений выступили украинские спецслужбы.