В Курске пьяный мужчина поджег беременную сожительницу и сбежал

Ленинский районный суд Курска арестовал на два месяца задержанного за поджог беременной женщины уроженца Воронежской области, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы областной судебной системы.

Мужчина арестован до 4 апреля.

По версии следствия, 5 февраля 41-летний мужчина, будучи пьяным, облил свою сожительницу — женщину 1995 года рождения, которая находится на седьмом месяце беременности — легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой, а потом сбежал из ее дома и попытался скрыться.

На мужчину завели дело о покушении на убийство беременной женщины с особой жестокостью (п.п. "г" и "д" ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 УК РФ). В материалах уточняется, что преступление было совершено "на почве произошедшего конфликта и возникших неприязненных отношений".

Пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь, беременность удалось сохранить.

Аналогичный случай произошел в конце января в Тыве: житель села Мугур-Аксы во время ссоры облил свою беременную жену бензином и поджег. Женщину госпитализировали, а ее мужа отправили под арест на два месяца.