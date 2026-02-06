В российском городе ученик выпал из окна школы

В Омске произошёл несчастный случай в одной из городских школ: из окна на третьем этаже выпал ученик. Инцидент попал в объективы камер, и фотография, на которой виден лежащий на снегу ребёнок и сотрудники экстренных служб, была опубликована телеканалом РЕН ТВ в Telegram-канале.

По предварительной информации, школьник был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в отделение реанимации, где ему оказывается необходимое лечение. Точное состояние мальчика и прогнозы врачей на данный момент не уточняются.

Причины произошедшего пока остаются неизвестными. Правоохранительные органы начали проверку для установления всех обстоятельств инцидента.

Следователи и полиция опрашивают свидетелей, изучают обстановку в школе и на месте происшествия, чтобы определить, был ли это несчастный случай, неосторожность или имели место иные факторы.