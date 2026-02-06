Названа возможная причина смерти россиянки в Египте

Причиной смерти россиянки, скончавшейся после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Шарм-эш-Шейхе, могло стать употребление морепродуктов, у которых были нарушены условия хранения и приготовления. Об этом рассказала News.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Пехотина.

Напомним, что 69-летняя жительница Самарской области почувствовала себя плохо после ужина, в ходе которого она ела морепродукты. Сначала женщина пыталась лечить симптомы отравления сама, но лучше ей не становилось. На третий день ее госпитализировали, но врачам не удалось спасти ее жизнь. Россиянка умерла от септического шока и полиорганной недостаточности.

«Морепродукты, особенно при нарушении условий хранения и термической обработки, могут быть источником опасных бактерий, а также стафилококковых токсинов», — отметила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Пехотина.

При этом, по ее словам, особую опасность бактерии представляют для пожилых людей, у которых из-за ослабленного иммунитета инфекция может развиваться стремительно.

При появлении первых признаков плохого самочувствия, таких как тошнота, повышенная температура, слабость или обнаружение крови, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, подчеркнула врач.