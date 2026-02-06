Мастер маникюра обманула российского пенсионера на 14,8 миллиона рублей

В Санкт-Петебруге задержана 21-летняя жительница Тверской области, обманувшая 84-летнего мужчину на 14,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, пожилой мужчина рассказал, что с ним связались мошенники, которые представились сотрудниками различных структур. Они сообщили, что для сохранности его денег он должен передать их неизвестному курьеру. 5 февраля полицейские задержали подозреваемую в совершении этого преступления.

Фигурантка работает мастером маникюра. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали двоих мужчин за расправу над 94-летним пенсионером из-за хранившегося у него дома имущества.