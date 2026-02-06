Российскую пенсионерку заподозрили в убийстве с помощью дивана

В Мурманской области возбудили уголовное дело против 84-летней жительницы поселка Умба, подозреваемой в убийстве двух женщин. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

По версии следствия, утром 25 января 2026 года женщина подожгла диван в своей квартире и покинула ее. В СК заявили, что в результате умышленных действий пенсионерки погибли две находившиеся в смежной квартире женщины 1972 и 1949 годов рождения.

Подозреваемую поместили в медицинское учреждение закрытого типа для проведения комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы. Против нее возбудили дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В конце января в Самарской области задержали 76-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении знакомого после конфликта в бане. В СК заявили, что во время распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. Подозреваемый ударил своего гостя, тот скончался от полученных повреждений, и пенсионер решил избавиться от тела.