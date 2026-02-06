В России собака разорвала лицо ребенку

В Приморье домашняя собака разорвала лицо полуторагодовалому ребенку. Об этом сообщает Telegram-канал «Происшествия | 112».

Пес напал на ребенка, когда тот приблизился к его миске — животное в это время ело. У пострадавшего выявили перелом челюсти, разрыва слезных каналов и повреждение век.

Для того чтобы стабилизировать ребенка, медикам потребовалась неделя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье собака породы аляскинский маламут напала на младенца. Спасти двухмесячного ребенка не удалось.