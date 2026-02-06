Популярную блогершу похитили на голливудской вечеринке

Популярная американская блогерша Мередит Хейден стала жертвой голливудского маньяка-отравителя. По словам звезды TikTok, несколько лет назад она попала на приватную вечеринку по случаю премьеры голливудского фильма. Тусовка проходила в роскошном месте. В какой-то момент Хейден почувствовала себя плохо. Когда она попыталась вернуться домой, неизвестный силой затолкал ее в машину и похитил на несколько часов. Об этом рассказывает Lenta.ru.

«Я думала, что нахожусь в безопасности и могу доверять окружающим», — вспоминает инфлюенсер.

После происшествия Мередит не стала обращаться в полицию. Тогда блогерша только набирала популярность в сети и боялась, что ее будут знать только как «девушку, которую накачали наркотиками и похитили». Кроме того у нее не было никаких подозреваемых, так как камеры на мероприятии не работали, чтобы не смущать звездных гостей.

На аккаунт Хейден в TikTok подписано 2,3 миллиона пользователей. На странице она выкладывает видео о своей работе личным шеф-поваром. Кроме того, блогерша пишет кулинарные книги.