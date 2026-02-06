Суд простил миллиардные долги «генералу Диме» Якубовскому

Арбитражный суд Московской области официально закончил реализацию имущества известного адвоката девяностых годов Дмитрия Якубовского, известного как «генерал Дима», полностью списав ему оставшиеся финансовые обязательства.

Соответствующее решение о завершении процедуры несостоятельности предпринимателя содержится в судебных материалах, передает РИА «Новости».

Финансовый управляющий Артем Сладков ранее подал ходатайство о прекращении реализации активов, которое было удовлетворено инстанцией.

В вынесенном определении говорится «о завершении реализации имущества гражданина и освобождении гражданина от исполнения обязательств». Основным активом должника являлись 40 земельных участков с таунхаусами в Одинцовском районе, находившиеся в залоге у ВЭБа.

Обязательства перед банком составляли около 2,6 млрд рублей, однако недвижимость удалось реализовать лишь за 785 млн рублей. Среди крупных кредиторов также значились ФНС с требованиями на 2,2 млрд рублей и Газпромбанк с претензиями более чем на 1,1 млрд рублей.

Якубовский был признан несостоятельным в 2019 году, а сейчас, по сведениям прессы, проживает в Швейцарии. В прошлом он был известен громкими скандалами и связями в высших эшелонах власти.