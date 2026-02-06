Киллер сам сдал заказчика убийства в Новосибирске

Криминальная драма разыгралась в Новосибирске. Сын заказал убийство своей матери. Впрочем, нанятый им киллер сам пришел в отдел полиции еще до исполнения заказа.

Сотрудники полиции задержали заказчика, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, заказчиком оказался 49-летний ранее судимый мужчина. Он запланировал убийство родной матери 72 лет, потому что она отказывалась помогать ему материально.

Зато на реализацию своего криминального плана деньги у него нашлись. Он подговорил своего 50-летнего друга, но не бесплатно. Для реализации задуманного он снял ему квартиру рядом с местом проживания матери, купил новый сотовый телефон, а также снабдил его ножом, которым тот должен был исполнить заказ. Кроме того, исполнителю была обещана помощь в постройке его дома.

Однако киллер сообщил обо всем будущей жертве. Они вместе обратились в полицию. В итоге заказчик был задержан. Как сообщили в ведомстве, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.