Жена свердловского мэра лишилась 14 миллионов после сообщения в Telegram

Супруга одного из градоночальников в Свердловской области стала жертвой мошенников, отдав им около 14 миллионов рублей после сообщения в Telegram от якобы сотрудников ФСБ Центрального банка РФ. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

О жене какого мэра идет речь, в полиции не уточнили.

«Криминальная история началась с того, что через Telegram потерпевшей поступили сообщения от лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и ЦБ РФ. Аферисты правдоподобно уведомили о якобы проводимой проверке в связи с утечкой персональных данных на предприятии, где гражданка работала ранее, а также о попытке перевода ее средств в адрес „иноагента“, что может повлечь реальную уголовную ответственность», — пояснил полковник Горелых.

Злоумышленники убедили женщину установить на телефон сторонние программы, а также пользоваться VPN-соединением. Затем по направленной ссылке потерпевшая скачала и установила так называемую «виртуальную банковскую карту». Мошенники оказывали на собеседницу психологическое давление и угрожали «реальным сроком лишения свободы». Под этим предлогом они добились, чтобы женщина закрыла свои банковские счета, сняла крупную сумму наличными и передала часть денег курьеру, представившемуся по кодовому слову «Астрология». Другую часть средств жертва перечислила через банкоматы.

Общий ущерб составил 13 870 000 рублей. По факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления всех участников преступной схемы и каналов обналичивания средств.

Свердловчане, к сожалению, регулярно становятся жертвами мошенников. Так, в декабре 2025-го дочь блогера Ксении Телешовой из Екатеринбурга передала аферистам семь миллионов рублей из домашнего сейфа родителей. Ребенку заявили, что с помощью названного кода преступники взломали ее учетную запись на «Госуслугах», оформили кредиты и якобы переводят деньги «недружественным странам». Инструкция, как не попасть на уловки мошенников, — в материале URA.RU.