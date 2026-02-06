Раскрыты новые детали о похищенном в Петербурге мальчике

Девятилетний мальчик из Санкт-Петербурга, в похищении которого признался Петр Жилкин, был жив на момент утопления. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, мужчина мог удушить ребенка.

О пропаже 9-летнего мальчика стало известно 30 января. Перед исчезновением он сел в машину Петра Жилкина около гипермаркета на Таллинском шоссе. Вскоре автомобиль был найден, а его владелец задержан. На допросе он сразу сознался в расправе над ребенком и указал место его утопления.

Ранее сообщалось, что мальчика не стало уже в машине – якобы он получил сильный удар по голове от своего похитителя.