Россиянин попал под следствие за перевод 24 миллионов рублей в криптовалюте

В Алтайском крае мужчине предъявили обвинение в финансировании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ.

По данным следствия, в апреле 2025 года 26-летний мужчина собрал денежные средства в размере свыше 24 миллионов рублей и приобрел на них криптовалюту, после чего перевел деньги на криптокошелек, используемый подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Средства предназначались для совершения терактов и других преступлений на территории России.

Сотрудники ФСБ совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемого. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят необходимые следственные и оперативно-разыскные действия для установления всех обстоятельств преступления и иных лиц, причастных к его совершению.

