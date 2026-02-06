В Красноярске арестовали восьмиклассницу, которая напала на учителя и детей

В Красноярске суд арестовал девочку, напавшую на сверстников в школе.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов региона.

«[Девочка] отправлена под арест на два месяца», — говорится в сообщении.

До этого газета «Известия» написала, что директора красноярской школы №153 уволили после инцидента с поджогом.

ЧП в образовательном учреждении произошло 4 февраля. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, ученица восьмого класса принесла на уроки горючее вещество и с помощью него подожгла тряпку. После этого девочка бросила охваченную огнем ткань в класс. В результате три ребенка получили ожоги. Более того, школьница нанесла телесные повреждения еще двум несовершеннолетним и учителю.

На фоне произошедшего было возбуждено уголовное дело. Восьмиклассницу задержали. По данным СМИ, девочка перед нападением рассказала о своих планах в чате класса. Однако в тот момент никто не придал этому значения.