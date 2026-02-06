Покушение на генерала Алексеева: что известно к этой минуте

Генерал-лейтенант Минобороны РФ Владимир Алексеев пережил покушение в доме на северо-западе Москвы. Рассказываем, что известно о произошедшем.

Покушение произошло в пятницу, 6 февраля, в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представитель СК Светлану Петренко, неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали.

По информации RT, генерал находится в тяжелом состоянии. У Алексеева зафиксированы ранения спины. «Царьград» сообщает, что покушение могла совершить женщина.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия. Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев произошедшего. Устанавливается лицо или лица, причастные к преступлению. Прокуратура Москвы уточняет, что работу на месте координирует прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.

Жильцы дома, где произошло покушение, рассказали Telegram-каналу Baza, что нападение случилось на лестничной клетке жилого дома, когда генерал выходил из квартиры. Люди слышали выстрелы и крики о помощи, а после самого Алексеева в крови, который какое-то время был в сознании.