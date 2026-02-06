Стали известны подробности покушения на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве

Покушение на генерал-лейтенанта Министерства обороны России Владимира Алексеева совершено на северо-западе Москвы. Его госпитализировали. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

Уточняется, что в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный человек произвел несколько выстрелов в Алексеева, после чего преступник скрылся, рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

6 февраля в Москве предотвратили покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что неизвестный несколько раз выстрелил военному в спину.

Следователи начали розыск стрелявшего в генерала Минобороны России

