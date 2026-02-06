Глыба льда со снегом упала на школьницу в российском городе

В Кирове с крыши здания глыбы снега упали прямо на выходившую из дома девочку. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести с травмой головы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 11-летняя школьница шла на уроки ко второй смене, когда ей на голову упал снег.

Прохожие поспешили ей на помощь. Девочку госпитализировали в центр травматологии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на женщину рухнула ледяная глыба. Инцидент случился 31 января. На проходившую мимо ростовчанку упал крупный кусок льда. Удар пришелся по голове.