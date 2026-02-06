Казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом в пятницу, 6 февраля, пишет Baza.

По данным источника, запрет вступил в силу 30 января. Данное решение приняли из-за критики спецоперации и нарушения миграционного и налогового законодательств, уточняется в публикации.

По данным Shot, юмориста задержали в столичном аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая.

Сообщается, что в ОАЭ он снимался в рекламе автомобильной компании. Во время прохождения паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в Россию, передает Telegram-канал.

В Екатеринбурге отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова

В конце января концерт Нурлана Сабурова отменили в Екатеринбурге. Тогда сообщалось, что отмена связана с «непреодолимыми обстоятельствами». В декабре произошла аналогичная ситуация: концерт комика отменили в Рязани.

Еще в мае СМИ сообщили, что Нурлана Сабурова оштрафовали на 5,5 тысячи рублей за нарушение сроков миграционного учета. Что известно о комике и его задержании — в материале «Вечерней Москвы».