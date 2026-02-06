Стало известно состояние генерала Алексеева, на которого совершили покушение

Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев находится в тяжелом состоянии в больнице после покушения на него на Волоколамском шоссе в Москве.

Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Генерал-лейтенант Алексеев после покушения находится в больнице в тяжелом состоянии: у него ранения спины. Напавший произвел несколько выстрелов в военного в подъезде дома и скрылся. Сейчас следователи ищут свидетелей покушения и изучают записи с камер наблюдения, — передает слова собеседника RT.

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили покушение на генерала Алексеева 6 февраля. Неизвестный подошел к военному в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе, несколько раз выстрелил в спину, после чего скрылся с места преступления. Соседи военнослужащего рассказали, что слышали выстрелы и крики «помогите».

Покушение на генерала Алексеева: что известно к этой минуте

Алексеева госпитализировали врачи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования дела.