Еще два человека задержаны после ЧП с поджогом в школе Красноярска

Задержаны вахтер и охранник школы в Красноярске, где ученица устроила поджог и напала с молотком на сверстников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, оба они являются сотрудниками ЧОО «Тамерлан».

«Среди задержанных — женщина, дежурившая на входе в тот самый день. Ученики жаловались, что она и ее напарница пропускали всех без разбора», — отмечает канал.

Напомним, что 4 февраля 14-летняя ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку, после чего несколько раз ударила детей предметом, похожим на молоток. В результате происшествия ожоги получили трое школьников и учитель, еще двое пострадали от ударов.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Восьмиклассница задержана. Местные власти заявили о проведении внеплановых проверок во всех школах региона. Директор школы, где произошло нападение, освобождена от своей должности.