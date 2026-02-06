В лицее İdrak в Баку произошел вооруженный инцидент, в результате которого десятиклассник пронес на территорию учебного заведения охотничье ружье отца и выстрелил в учителя. Об этом сообщает азербайджанское издание oxu.az.

Как отмечается в сообщении, ученик выстрелил учителю в шею, пострадавшей оказалась учитель математики Шахла Камилова. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Пострадавшей своевременно обеспечено оказание первой медицинской помощи. Известно, что инцидент произошел во время перемены.

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что по факту нанесения ранения учительнице, местная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении десятиклассника, проводится расследование. Ученик, подозреваемый в совершении инцидента, задержан прокуратурой.

В лицее работают сотрудники надзорного ведомства, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.