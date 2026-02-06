При взрыве у мечети в Исламабаде погибли не менее 10 человек, десятки пострадали

Число пострадавших в результате взрыва рядом с мечетью в столице Пакистана Исламабаде возросло как минимум до 80 человек, 10 человек погибли. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные полиции.

По информации правоохранительных органов, взрыв произошел вблизи мечети в Исламабаде, подробности инцидента пока устанавливаются.

Пакистанская газета Dawn отмечает, что характер взрыва на данный момент не установлен. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. В нескольких медицинских учреждениях Исламабада введен режим чрезвычайной ситуации.