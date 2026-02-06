СМИ: Российский бизнесмен сорвался со скалы в Таиланде и погиб

Российский бизнесмен погиб на острове Самуи в Таиланде. По данным Mash, он попытался сделать селфи на краю смотровой площадки и сорвался со скалы.

© Вечерняя Москва

Тело 35-летнего россиянина обнаружили туристы, которые фотографировались неподалеку: мужчина находился под смотровой площадкой «На Пхра Лан».

Спасатели констатировали смерть на месте. В руке мужчины находилась сломанная ветка, а рядом обнаружили сумку с двумя паспортами и ключом от отеля.

Признаков борьбы полиция не выявила. По версии следствия, мужчина сорвался со склона, передает Telegram-канал.

В начале года в Таиланде российский турист пошел на прогулку и захотел подняться к храму Тхам Та Пан, который расположен в гористой местности провинции Пхангнга. По пути туда мужчина потерял сознание и умер до прибытия медиков. По предварительной информации, причиной смерти мог стать тепловой удар.

За несколько дней в Таиланде в результате аварий погибли около 120 человек, в том числе гражданин РФ. Об этом сообщил местный центр безопасности дорожного движения.