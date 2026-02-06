Стало известно о последствиях ударов ВСУ ракетами по Орловской области

В ночь на 2 февраля средствами ПВО на территории Орловской области были уничтожены две вражеские ракеты, о чем рассказал губернатор Андрей Клычков. В нескольких частных домах в результате падения обломков повреждено остекление. Пострадавших нет.

© Московский Комсомолец

Незначительный ущерб, по словам Клычкова, нанесён газопроводу низкого давления. Благодаря оперативной работе коммунальных служб сейчас газоснабжение восстановлено, отметил он.

Для оценки обстановки и ликвидации последствий на местах падения обломков продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранители.

За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 38 украинских БПЛА. 26 единиц было сбито в небе над Брянской областью. Ещё 10 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области. По 1 беспилотнику уничтожено над Липецкой областью и акваторией Чёрного моря.