Психолог выманила у клиентки 8 млн рублей, притворявшись монахом и юристом

Ленинский районный суд отправил под домашний арест психолога, практикующего "биоэнергетические методики".

А история начиналась так: 30-летняя жительница Екатеринбурга нашла на просторах интернета психолога, которая обещала помочь "исправить судьбу". Доброжелательница уверяла свою клиентку, что ей необходимо "работать над собой", иначе ее ее положение ухудшится, и даже возможна смерть. Длительное время аферистке удавалось вытягивать деньги. По версии следствия, обманом она выманила у клиентки восемь миллионов рублей.

По данным пресс-группы городского УМВД, консультации и все контакты проходили в социальных сетях, в том числе, психолог организовала одной из своих подопечных общение с тибетским монахом. Когда финансовые возможности клиентки иссякли, она начала брать кредиты и искала возможности прекратить дорогие консультации. Желая расторгнуть отношения с навязчивым психологом, девушка попала под влияние юриста. Новый помощник судьбы также общался только через соцсети и рекомендовал не бросать общение с психологом.

"В ходе разбирательств правоохранители установили, что и тибетский монах, и юрист были вымышленными аккаунтами, созданными самой подозреваемой. Она сама писала своей подопечной с различных номеров, чтобы сохранить свое влияние на потерпевшую", - уточнили в полиции.

В итоге под домашним арестом психолог пробудет до 2 апреля 2026 года. Постановление суда может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение трех суток.