В российском городе на площади разлили литры ядовитого вещества

В центре Владивостока случайно расплескали литры антифриза. О случившемся пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел на площади Борцов за свободу при уборке катка. Во время демонтажных работ подрядчик пролил из контейнеров «незамерзайку». Местные жители обеспокоены тем, что ядовитое вещество вытекло в непосредственной близости от популярного пешеходного фонтана, где летом часто играют дети. Кроме того, всего в нескольких десятках метров от места происшествия расположено здание краевого правительства. В городской администрации, заверили, что меры по расчистке залитого участка уже принимаются.

Ранее почти 30 тысяч жителей Владивостока остались без света. Подачу ресурса остановили из-за аварии на электросетях. Отключение света затронуло более 150 частных и многоквартирных домов, а также семь образовательных учреждений. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.