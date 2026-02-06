$76.5590.29

В российском городе на площади разлили литры ядовитого вещества

Lenta.ru

В центре Владивостока случайно расплескали литры антифриза. О случившемся пишет «Комсомольская правда».

© РИА Новости

Инцидент произошел на площади Борцов за свободу при уборке катка. Во время демонтажных работ подрядчик пролил из контейнеров «незамерзайку». Местные жители обеспокоены тем, что ядовитое вещество вытекло в непосредственной близости от популярного пешеходного фонтана, где летом часто играют дети. Кроме того, всего в нескольких десятках метров от места происшествия расположено здание краевого правительства. В городской администрации, заверили, что меры по расчистке залитого участка уже принимаются.

Ранее почти 30 тысяч жителей Владивостока остались без света. Подачу ресурса остановили из-за аварии на электросетях. Отключение света затронуло более 150 частных и многоквартирных домов, а также семь образовательных учреждений. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.