Российская туристка умерла в муках после ужина на отдыхе в Египте

Российская туристка скончалась после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Египте. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, 69-летняя жительница Самарской области впервые в жизни поехала за границу. Вместе с подругой женщина остановилась в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе. В первый день отдыха они поужинали креветками в тесте и кальмарами. На следующее утро россиянке стало плохо: у нее появилась диарея и рвота, поднялась высокая температура. Сначала она пыталась лечиться сама, но лучше не становилось. На третий день ее госпитализировали.

Анализы показали сильное воспаление в организме на фоне бактериальной инфекции. Вместе с этим у женщины обнаружили крайне тяжелую анемию и токсическое повреждение печени с повышением билирубина в 10 раз. В результате у россиянки возникли рвота с кровью и септический шок, а также подорганная недостаточность, при которой начинают отказывать органы. Спустя 12 дней после госпитализации женщина скончалась.

Медики сообщили, что у россиянки не выдержало сердце. Однако заключение с официальной причиной смерти отказались выдавать, пока не будет покрыт долг на лечение в размере почти $28 тысяч (около 2,1 млн рублей). Страховая согласилась покрыть расходы на перевозку тела, однако перед этим родные женщины должны выплатить деньги клинике за лечение.

По данным SHOT, необходимую сумму уже собрали жители небольшого самарского поселка Мирный, откуда родом женщина. Но близкие не могут отправить деньги из-за трудностей с переводами за рубеж. Родные туристки обратились за помощью в российское консульство. Тело и вещи умершей третью неделю остаются в госпитале, где за каждый день начисляется дополнительный денежный долг.